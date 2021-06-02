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تسجيل 73 وفاة و1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 1 جوان 2021

2021/06/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 1 جوان 2021، تسجيل 73 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 12 ألفا و793 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 1925 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6775 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 306 آلاف و354 شخصا، بعد تعافي 1299 شخصا. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 28 فاصل 41 بالمائة.

ولم تعلن وزارة الصحة في بلاغها اليومي عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي.

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