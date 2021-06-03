القصرين: رفع 54 مخالفة إقتصادية وحجز 100 كلغ من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك

أسفرت الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، بداية الأسبوع الجاري، والتي استهدفت مسالك توزيع لحوم الدواجن بمختلف معتمديات الولاية والبالغ عددها 250 زيارة تفقد ومراقبة، عن رفع 54 مخالفة إقتصادية.

وتعلقت هذه المخالفات، بالبيع بأسعار غير قانونية (25 مخالفة)، وبالفوترة (7 مخالفات)، و بعدم إشهار الأسعار (14 مخالفة)، إلى جانب مخالفات متعلقة بالمترولوجيا (7 مخالفات)، وبسلامة المنتوحات (مخالفة واحدة)، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين ، سامية البريكي.

وبينت البريكي، في تصريح ل(وات)، أنه تم في نفس الإطار، حجز 100 كلغ من لحوم الدواجن (لحم دجاج جاهز للطبخ ) غير صالحة للاستهلاك، تم إتلافها بعد استصدار اذن قضائي في الغرض.

وأبرزت، أن هذه العملية، تمت في إطار برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات الخاص بمراقبة قطاع لحوم الدواجن، وخاصة مراقبة شفافية المعاملات التجارية على مستوى مختلف مراحل التوزيع، والتصدي للممارسات التي من شأنها عرقلة النسق الطبيعي للأسعار بهذا القطاع الحساس.