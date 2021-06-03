وزارة التربية على استعداد لإنجاح امتحان بكالوريا 2021 في أحسن الظروف

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، حسن استعداد وزارة التربية لإنجاح سير الامتحانات الوطنية لاسيما امتحان الباكالوريا مشددا على صرامة تطبيق البرتوكول الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السلاوتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارته للإدارة العامة للامتحانات للاطلاع على عملية الإرسال الرقمي لاختبارات مادة الإعلامية لشعبة علوم الإعلامية إن الوزارة تعمل على تنظيم امتحان الباكالوريا في أحسن الظروف.

ومن المنتظر أن يجتاز امتحان الباكالوريا دورة 2021 نحو 146 ألف مترشح أغلبهم ينتمون إلى شعبة الاقتصاد والتصرف، وفق وزير التربية الذي أكد أن عدد المترشحين لهذه الدورة يمثل ثاني رقم قياسي بعد عدد المترشحين لدورة 2008 الذي ناهز 156 ألف مترشح.

وأبرز وزير التربية ضرورة تطبيق تدابير الحجر الصحي خلال إجراء الامتحانات الوطنية حفاظا على صحة الاسرة التربوية التي فقدت العشرات بسبب أزمة كوفيد 19.

وأفاد أنه سيتم توزيع المترشحين بصفة فردية لامتحان الباكالوريا في حدود 12 مترشح في القاعة الواحدة فيما سيكون عدد المترشحين ما بين 16 و18 في القاعة الواحدة بالنسبة لبقية المترشحين.

وأشار الى جاهزية وزارة التربية لتأمين سير امتحانات الباكالوريا بشكل منظم بالنسبة إلى المترشحين داخل السجون وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتنطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم 16 جوان الجاري.

يذكر أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أشرف صباح اليوم على عملية الإرسال الرقمي لاختبارات مادة الإعلامية لشعبة علوم الإعلامية بالإدارة العامة للامتحانات ثم أدى زيارة إلى الحي الرياضي بالمنزة حيث واكب سير انطلاق الاختبارات التطبيقية لشعبة الرياضة.