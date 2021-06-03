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اجمالي التلاقيح المنجزة ضد كوفيد 19 يفوق عتبة المليون تلقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح منها حوالي 317 ألف تلقيح بالجرعة الثانية

2021/06/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تخطى العدد الاجمالي للتلاقيح ضد كوفيد 19 في اليوم 82 للحملة الوطنية للتلقيح عتبة المليون جرعة، ليبلغ مليون و16 ألفا و860 تلقيح، حسب بلاغ أصدرته اليوم الخميس وزارة الصحة.

وبلغ اجمالي الملقحين بالجرعة الثانية 316 ألفا و773 ملقحا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021.

وأضافت الوزارة في بلاغها إن عدد التلاقيح اليومية ليوم الاربعاء 2 جوان الجاري بلغ 33213 تلقيحا يتوزعون بين 27487 بالجرعة الاولى و5726 تلقوا الجرعة الثانية.

وفاق عدد المسجلين بالمنصة اللالكترونية “ايفاكس” للتسجيل عن بعد 2 مليون و149 ألف مسجل الى حدود الساعة الحادية عشر والنصف من صياح اليوم الخميس.

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