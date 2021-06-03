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سليانة : تسجيل حالة وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة أمس الأربعاء حالة وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 5834 حالة مؤكدة وفق ما ورد اليوم على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بسليانة.
و تتوزع الإصابات الجديدة بين 21 ببرقو و14 بالكريب و9 ببوعرادة و6 بمعتمديتي قعفور والروحية و3 بمعتمديتي مكثر وكسرى و4 بسليانة المدينة
وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 31 حالة من بينها 7بالانعاش و 26 بالمستشفيات المحلية .
يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 230 حالة.

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