قبلي: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل خلو معتمديتي الفوار ورجيم معتوق من الفيروس

أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف أول إصابة في مارس 2020، إلى 7728 حالة، منها 7263 حالة تعافي، و165 حالة لا تزال مصنفة نشطة.

وأشار الحداد، في تصريح، لـ(وات)، اليوم الجمعة، الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي، في حدود 300 حالة.

ولفت، إلى أن التوزيع الجغرافي للحالات التي لا تزال مصنفة نشطة بحسب المعتمديات، يكشف عن وجود 63 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، الى جانب 32 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية.

ولا تزال، حاليا، 12 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية، و14 حالة بمعتمدية دوز الجنوبية، علاوة على 44 حالة بمعتمدية سوق الاحد، مقابل خلو معتمديتي الفوار ورجيم معتوق من حالات نشطة للفيروس.