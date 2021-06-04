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توزر: انطلاق حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي استعدادا لعودة سياحية مرتقبة

2021/06/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تلقى 65 شخصا من العاملين في القطاع السياحي بولايات توزر وقفصة وقبلي الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس “كورونا”، حيث تم تخصيص أحد النزل في مدينة توزر كمركز إقليمي يستقبل العاملين في هذا المجال ضمن الحملة الوطنية لتطعيم أعوان القطاع السياحي استعدادا لعودة سياحية مرتقبة.

وتتواصل الحملة في الأيام المقبلة الى أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من العاملين في المجال السياحي والقطاعات ذات الصلة المباشرة به كأصحاب محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية المجرورة بالخيول، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة ياسر صوف (وات) موضحا أن الهدف هو حماية السياح الوافدين على المؤسسات السياحية وتنشيط السياحة الداخلية وخاصة تحسين صورة المنتوج السياحي التونسي.

وأضاف أن الحملة تأتي في سياق الاستعدادات لعودة تدريجية للنشاط السياحي في الجهة بعد تسجيل عودة بعض الوفود للمناطق الشاطئية، ملاحظا أن الجهة سجلت بداية شهر جوان عودة بعض الأنشطة منها تسجيل فيديو كليب لفنان إيطالي وتظاهرات في مجال السياحة الرياضية وخاصة رالي السيارات نهاية هذا الشهر مع برمجة تظاهرات في بداية الموسم الشتوي.

ومن المؤمل أن تشهد ولايات الجنوب توافد سياح من أوروبا الشرقية خلال هذه الصائفة باعتبار ارتباطها بالسياحة الشاطئية وذلك في إطار رحلة بيومين لإحدى جهات الجنوب للسياح القادمين الى السواحل التونسية.

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