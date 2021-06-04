باجة: بلوغ المستشفيين الجهويين بباجة ومجاز الباب الحد الاقصى لطاقة استيعابهما لمرضى “كوفيد-19”

بلغ المستشفيين الجهويين بباجة ومجاز الباب، طاقة استيعابهما القصوى لمرضي “كوفيد-19″، حيث وصلت نسبة إشغال الاسرة مائة بالمائة، مقابل 80 بالمائة بالنسبة للمستشفيات المحلية، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة، ناجي العطواني.

وأشار العطواني، في تصريح لـ(وات)، الى الوضع الصحي الدقيق الذي تمر به الجهة أمام تفشي الوباء، معتبرا أنها “في مرحلة خطر حقيقية”، حسب تعبيره.

وتبلغ حالات الإقامة، حاليا، بالمستشفيات 50 حالة، منها 22 حالة بمستشفي باجة، و8 بمجاز الباب، و6 حالات بعمدون، و4 حالات بتستور، و4 بنفزة، و3 حالات بقبلاط، و3 حالات بتبرسق، علما وأن عدد الاصابات بفيروس “كورونا” المستجد وصل بالجهة الى 7141 إصابة، منها 46 إصابة بالسلالة البريطانية للفيروس، وذلك من جملة 20929 تحليلا تم اجراؤه.

وقد تم إعلان 7 معتمديات بالجهة “ذات مستوى انذار مرتفع جدا”، حيث تم رصد أكثر من مائة اصابة بفيروس “كورونا” لكل مائة الف ساكن، وهي معتمديات باجة الشمالية، وباجة الجنوبية، وعمدون، ونفزة، وتستور، وتبرسق، وتيبار، كما تم تصنيف معتمديتي مجاز الباب وقبلاط “ذات مستوى مرتفع”، بتسجيل اصابات تتراوح بين 50 و100 إصابة لكل مائة ألف ساكن.

شريفة