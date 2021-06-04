محافظ البنك المركزي يدعو الى الاستثمار في تونس لدى لقائه وفدا عن منظمة الأعراف الفرنسية

دعا محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، المؤسسات الفرنسية الى الاستثمار في تونس خاصّة وأنّ “بلادنا تسعى الى الالتحاق بمصاف الأقطاب التكنولوجية الإقليمية”، وذلك خلال لقاء جمعه أمس، الخميس، بوفد عن منظمة الأعراف الفرنسية “حركة المؤسسات الفرنسية”على هامش زيارة الوزير الاول الفرنسي لتونس.

واستعرض العباسي بالمناسبة مخبر البنك المركزي التونسي هيكل التجديد التكنولوجي المخصص للمبادلات مع المؤسسات المجددة واختبار الحلول التكنولوجية المالية في اطار المختبر التنظيمي لمؤسسة الاصدار.

وشدد المحافظ على دور تبسيط التجديد، الذي يلعبه البنك المركزي لفائدة النظام الاقتصادي للتكنولوجيا المالية وعلى كفاءة الموارد البشرية ان على المستوى التقني او على مستوى المهارة والقدرة على الابداع.

ومثل اللقاء، أيضا، مناسبة لاستعراض المزايا، التّي يطرحها التشريع التونسي، خاصّة، على مستوى القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة بالنسبة للمؤسسات المجددة الراغبة في التواجد في تونس.