استطلاع: 50 في المائة من اليابانيين يؤيدون إقامة الأولمبياد

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي صدرت اليوم الاثنين أن 50 في المائة من اليابانيين يؤيدون إقامة دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو هذا الصيف، ما يشير إلى أن التأييد للأولمبياد المثير للجدل يرتفع قبل سبعة أسابيع من حفل الافتتاح.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يوميوري شيمبون الواسعة الانتشار بأن 50 في المائة من المستجوبين يرغبون في استضافة بلادهم العرس العالمي مقابل معارضة 48 في المائة، في حين لم يكن هناك خيار التأجيل الثاني.

وأظهرت الاستطلاعات مؤخرا ان الغالبية الساحقة من المستجوبين يعارضون إقامة الالعاب التي تنطلق في 23 جويلية، مؤيدين الإلغاء الكامل او التأجيل.

في غضون ذلك تراجعت حالات الاصابة بكوفيد-19 في اليايان تدريجيًا في الاسابيع الاخيرة فيما لا تزال حال الطوارئ مفروضة في العديد من المقاطعات بما فيها طوكيو.

كما ارتفعت الوتيرة في حملة التلقيح بعد بداية بطيئة، إلا أن نسبة الاشخاص الذين تلقوا الجرعتين لا تزال في حدود ثلاثة في المائة فقط.

و يتوقع أن يتخذ المنظمون قرارا بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه في وقت لاحق من الشهر الحالي، بعد أن سبق أن منعوا الحضور من الخارج.