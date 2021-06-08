باجة: تسجيل 6 وفايات و235 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية باجة الى 228 حالة بعد تسجيل 6 وفايات جديدة بين يومي 3 و7 جوان الجاري ل06 رجال تتراوح اعمارهم بين 42 و78 سنة.

كما تم خلال ذات الفترة تسجيل 235 اصابة جديدة بالفيروس منها 172 اصابة بمدينة باجة التى اثبتت نتائج التقطيع الجيني وجود 32 اصابة بها بالسلالة البريطانية لفيروس “كورونا” من جملة 46 اصابة تم اكتشافها بالجهة.

وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات مجاز الباب وعمدون وقبلاط وتبرسق وتيبار وتستور ونفزة ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 7416 حالة من جملة 21334 تحليلا تم اجراؤها.

وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس حتى يوم امس الاثنين الى 90,6 بالمائة بتسجيل تعافي 6504 اشخاص حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة بباجة.