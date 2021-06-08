الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب تعلن عن ايقاف نشاط التجميع بشكل مفتوح بداية من 23 جوان 2021

اعلنت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب انها ستوقف، بطلب من الغرف الجهوية ، نشاط التجميع بشكل مفتوح ابتداء من يوم 23 جوان 2021 ، محملة السلط المعنية المسؤولية كاملة على نتائج هذا التوقف.

واكدت الغرفة في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ان القرار يعود الى تزايد الصعوبات نتيجة القرارات التي اتخذها عدد من اصحاب المصانع والقاضية بتقليص الكميات المقبولة.

وتوقفت مراكز الحليب عن تجميع هذه المادة مؤقتا ، أيام 12 و13 و14 ماي 2021 ، ليعقد اثر ذلك اجتماع يوم 25 ماي 2021 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة ، افضى الى طلب عقد اجتماع عاجل مع وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة لتدارس الإشكاليات .

وكشفت البيانات الصادرة في اعقاب الاجتماع الذي شاركت فيه الغرفة الوطنية واتحاد الفلاحين والمركزيات ، الى ارتفاع مخزون الحليب الى 42 مليون لتر وسط مؤشرات لمزيد ارتفاعه في صورة عدم ايجاد اسواق تصدرية ورفع قدرة مصنع التجفيف.