وزير الصحة يفتتح وحدة الاسعاف الطبي المتنقل بزغوان ويعلن عن تخصيص 8 سيارات إسعاف لفائدة الجهة

أعطى اليوم وزير الصحة فوزي المهدي، الثلاثاء بزغوان ، إشارة انطلاق استغلال وحدة الإسعاف الطبي المتنقل بالجهة.

واعلن مهدي، خلال زيارة عمل اداها الى ولاية زغوان، عن تخصيص 8 سيارات إسعاف مجهزة لفائ?دة القطاع الصحي بالجهة مشيرا الى انه سيتم تسليم ا?ثنين منها خلال هذا الا?سبوع وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية من مواطني الجهة.

وكان الوزير قد عقد قبل ذلك، جلسة عمل بمقر الولاية، بحضور والي الجهة وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب ا?لى جانب عدد من الا?طارات الصحية الجهوية،خصصت لتدارس تطور الوضع الوباي?ي لجاي?حة كوفيد-19.

وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة التطبيق الصارم للا?جراءات الوقاي?ية والبروتكولات الصحية القطاعية وخاصة في مصانع الجهة.

كما واطلع بالمركز الجهوي للتلقيح ضد كوفيد 19 على سيرعمليات التطعيم دعيا المصالح الصحية بالجهة إلى تكليف فرق طبية متنقلة للقيام بحملات تلقيح لفائدة المواطنين بالمناطق الريفية والنائية مشيرا إلى أن ولاية زغوان مصنفة وبائيا ضمن المناطق الحمراء ذات درجة عالية من الخطورة وهو ما يستوجب تظافر كافة الهياكل المتدخلة للحد من انعكاسات هذا الوضع.