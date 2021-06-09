صفاقس: تسجيل 04 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” وارتفاع إجمالي ضحايا الوباء إلى 1150 ضحية

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 04 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ما رفع إجمالي ضحايا الوباء في الجهة إلى 1150 ضحية إلى حد الآن، وهو رقم مرشح للارتفاع بالنظر إلى النسق اليومي لحالات الوفاة المسجلة بانتظام.

كما رصدت الجهة، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية نشرته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الأربعاء، 129 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 525 تحليلا ما رفع إجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة إلى حد الآن إلى نحو 36 ألف حالة وسجلت 72 حالة شفاء ارتفع معها عدد المتعافين من المرض إلى 46 ألف شخص.

وبالموازاة مع تواصل ارتفاع مؤشرات الإصابات والوفيات، تعرف مؤشرات الإيواء الطبي للمرضى ارتفاعا نسبيا حيث يقيم حاليا بأقسام “الأكسيجين” 167 مصابا بالفيروس وفي أقسام “الإنعاش” 27 مصابا وفي المصحات الخاصة 31 مصابا.