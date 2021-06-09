قابس: تسجيل 30 اصابة جديدة فيروس “بكورونا”

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بانه تم اجراء 64 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 30 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس

وبين ان هذه الاصابات تتوزع الى 12 اصابة بالحامة، و10 اصابات بقابس الجنوبية، و03 اصابات بوذرف واصابتين (02) بقابس المدينة، واصابة واحدة (01) بكل من قابس الغربية ومارث والمطوية.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 13912 اصابة، أن 13608 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية .

وأشار حمدي الى انه توجد في ولاية قابس 304 حالات نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 89 حالة بقابس الجنوبية 84 حالة بالحامة.