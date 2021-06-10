مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي ينظّم ورشات لتدريب الشباب على صنع الأفلام بتقنيات حديثة.. جوائز قيّمة للربح

عاجل: عماد بوخريص يكشف انتهاء صلوحية 20 ألف جرعة من لقاح استرزينيكا.. ووزارة الصحّة على الخط

الحكم على صخر الماطري بـ13 سنة من السجن.. وهذه التفاصيل

عاجل: وزير الصحة يعلن دخول تونس في الموجة الرابعة من كورونا

قابس: تسجيل حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/06/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح ل(وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 452 وفاة.

وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة قد تلقت نتيجة 138 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 29 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 16 اصابة بالحامة و04 اصابات بقابس الجنوبية و03 اصابات بكل من وذرف وغنوش واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة والمطوية وقابس الغربية.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 13631 شخصا من بين 13941 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا”، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 309 حالات من بينها 92 حالة بالحامة و87 حالة بقابس الجنوبية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn