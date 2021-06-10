المنستير: 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا

تطور مجموع اصابات فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 والى غاية 8 جوان الجاري إلى 19 ألفا و852 إصابة بعد تسجيل 70 إصابة جديدة كما ارتفعت جملة حالات التعافي إلى 18 ألفا و391 حالة تعافي منها 59 حالة شفاء جديدة وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

ولم تسجل الجهة الصحية بالمنستير لليوم الثاني على التوالي وفيات جديدة ليظل مجموع الوفيات منذ جوان 2020 وإلى غاية 8 جوان الجاري 534 وفاة. وتعدّ ولاية المنستير 927 حالة نشطة منها 88 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بالجهة والتي بلغت بها نسبة الإشغال الجهوية لأسرة “كوفيد” 55 فاصل 3 في المائة

وتحافظ ولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 8 جوان الجاري 105 من الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن مع المحافظة على مجموع 9 معتمديات ذات مستوي اختطار مرتفع جدّا تراوحت فيها الاصابات بين 150 إصابة بمعتمدية الساحلين و110 إصابات بقصر هلال لكل 100 الف ساكن غير ان تصنيف معتمدية المنستير تراجع من مرتفع جدا الى مرتفع بعد تسجيلها 94 إصابة مقابل 102 إصابة خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية 7 جوان الجاري.

وتطور تصنيف معتمدية المكنين إلى مرتفع جدّا ب105 اصابات مقابل 89 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن في الوقت الذي تواصل تصنيف صيادة لمطة بوحجر كمعتمدية ذات مستوى اختطار مرتفع، ومعتمديتي زرمدين وقصيبة لمديوني على مستوى اختطار متوسط.

وتواصلت على مستوى المراكز الجهوية التلقيح ضد “كوفيد19” بالمنستير وقصر هلال والمكنين والمركز المتنقل عمليات التلقيح بالنسبة إلى الجرعة الأولى لليوم الثاني على التوالي حيث تم أمس تلقيح مجموع 2069 شخصا ليتطوّر مجموع الّذين تلقوا الجرعة الأولى منذ 13 مارس 2021 وإلى غاية 9 جوان الجاري 52 ألفا و739 شخصا من بينهم 26 ألفا و 597 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح لترتفع النسبة الجهوية للتغطية بالنسبة إلى الجرعة الاولي الى 8 فاصل 77 في المائة في حين أن نسبة الجرعة الثانية 4 فاصل 42 في المائة .