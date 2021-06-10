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الغنوشي يؤكد لأعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة حرص البرلمان على توفير الإطار التشريعي الملائم لدعم عمل الهيئة

2021/06/10 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أكد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، خلال لقائه اليوم الخميس بقصر باردو، مع أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، يتقدمّهم عدنان الاسود رئيس الهيئة بالنيابة، حرص البرلمان على مساندة عمل الهيئة، خاصة عبر توفير الاطار التشريعي الملائم، مشيرا الى الخطوات المتقدّمة التي قطعتها اللجنة الانتخابية على مستوى فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة.

وأبرز الغنوشي، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة أن يصبح الحق في المعلومة ثقافة مواطنية يعي بها جميع التونسيين، مثمنا المبادئ التي تعمل الهيئة على ترسيخها، لاسيما منها المتعلقة بالشفافية والنزاهة والثقة، بما يمكّنها من تحقيق أهدافها.

من جهته، أشار رئيس الهيئة بالنيابة، الى الصعوبات التي تحول دون تحقيق الهيئة لأهدافها، ولا سيما المتعلقة بالموارد البشرية والمادية، مبرزا ضرورة تعزيز النصوص التشريعية والاوامر الترتيبية وسن النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة ونظامها الهيكلي.

يشار الى أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان خصصت للحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.

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