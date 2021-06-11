الجزء التائه من الصاروخ الصّيني يمرّ فوق تونس في هذا التوقيت

أكّدت الجمعية التونسية للفضاء، الخميس 10 جوان 2021، أن الطابق الثاني التائه للصاروخ الصيني “لونغ مارش 7” سيمرّ فوق مدن شمال تونس اليوم الجمعة 11 جوان على الساعة 7:44 صباحا بتوقيت تونس، وذلك حسب الموقع العالمي لتعقّب الأقمار الصناعية وحطام الفضاء satflare.com.

وأشارت الجمعية إلى أنه من المنتظر أن يدخل الغلاف الجوي لكوكب الأرض خلال الأيام القليلة القادمة بدون علم مسبق بمكان وزمان سقوط بقايا هذا الجزء من الصاروخ والذي يتجاوز وزنه 6 أطنان، مبرزة أنه ارتفاعه الأدنى بالمدار الأرضي اقترب من مستوى 170 كيلومتر فقط فوق سطح البحر.

وكانت الصين قد أعلنت أمس الأربعاء أن ثالث صواريخها (من أصل 11 صاروخ ضمن مشروع بناء محطتها الفضائية) سيكون جاهزا للاطلاق في غضون بضعة أيام وسيكون على متنه رواد فضاء صينيين ليجعلها ذلك تمثل الرحلة المأهولة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الجديدة.