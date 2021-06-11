توننداكس ينهي معاملات الجمعة على شبه استقرار

أنهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات، الجمعة، على شبه استقرار، بعد تسجيل زيادة بنسبة 0،03 بالمائة، مدركا النقطة 7379،13، وسط حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 1ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبروصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق قائمة الارتفاعات مسجلا ارتفاعا بنسبة 4ر3 بالمائة (170ر5 دينار)، وقيمة معاملات في حدود 88 ألف دينار.

وحقّق سهم لاندور تطوّرا بنسبة 9ر2 بالمائة (690ر9 دينار) في ما قدرت المداولات على السهم ب4 آلاف دينار فقط.

وشهد سهم الكتروستار أهم نسبة تراجع للحصة اذ تراجعت قيمته بنسبة 1ر5 بالمائة (110ر1 دينار)، وسط حجم تداول لم يتخط 2 آلاف دينار، تبعه سهم مجمع بولينا القابضة، الذّي تقهقر سعره بنسبة 4ر2 بالمائة (000ر12 دينار). وبلغت الاموال المتداولة على السهم حجم 13 ألف دينار خلال الحصة.

وشهد سهم يونيماد إقبالا كان الأهم خلال الحصة واستحوذ على 0،3 مليون دينار من المعاملات الجملية للحصة. وزادت قيمة السهم بنسبة 1،9 بالمائة واقفل عند مستوى 7،180 دينار.