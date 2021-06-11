منوبة :تسجيل 03 وفيات و216 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة اليوم الجمعة 216 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما رصدت ثلاث حالات وفاة جراء فيروس كورونا بمعتمديات دوار هيشر والمرناقية والجديدة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة الادارة بمنوبة هاجر الميساوي لوات.

وارتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى1018 حالة ، منهم 27 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

كما سجلت الجهة ايضا 71 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 13216 حالة من جملة 14712 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة، منها 478 حالة وفاة جراء الفيروس.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (324 حالة) فطبربة (243 حالة) ، ثم معتمدية دوار هيشر (166 حالة )والمرناقية (124 حالة ) ووادي الليل (93 حالة ) والجديدة (54 حالة ) وبرج العامري (08 حالة )والبطان( 06 حالات).