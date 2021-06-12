مدنين : تسجيل حالة وفاة و61 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في الساعات 48 لاخيرة

سجّلت ولاية مدنين في الساعات 48 الأخيرة حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا و61 اصابة محلية جديدة بهذا الفيروس ليصل عدد وفايات الفيروس الى 642 وفاة واجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 15582 اصابة محلية وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة ببن قردان 16 اصابة و10 حومة السوق و9 مدنين الشمالية و8 اصابات بجرجيس و7 بكل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف و4 ببني خداش فيما لم تسجل معتمديتي جربة ميدون واجيم ليومين اية اصابة.

وسجلت الجهة 128 حالة شفاء منها 38 حالة شفاء ببن قردان و23 بمدنين الشمالية و22 بجرجيس و13 بكل من حومة السوق و مدنين الجنوبية و7 حالات شفاء بكل من ميدون وسيدي مخلوف و5 ببني خداش ليصل اجمالي حالات الشفاء الى 14594 حالة شفاء.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة في اطار حملة التلقيح ضد فيروس كورونا 48298 جرعة منها 1711 جرعة قدّمت في اليومين الاخيرين بين المركزين الجهويين والمراكز المحلية.