القصرين : متطوّعو ” عزيمة ” توزع أقنعة بلاستيكية وسائل معقم وكمامات على تلاميذ المدرسة الإبتدائية ” البريج “



في إطار البرنامج الوطني ” عزيمة كيدز” للتوقي من مخاطر فيروس كورونا المستجد ، وزّع متطوّعو شبكة ” عزيمة ” بولاية القصرين ، اليوم السبت ، أقنعة بلاستيكية وسائل معقم وكمامات على تلاميذ المدرسة الإبتدائية ” البريج ” في معتمدية القصرين الجنوبية .

كما نفّذوا حملة تحسيسية حول مخاطر وباء كوفيد 19 وسبل التوقي منه وذلك في سبيل توفير الظروف الوقائية المناسبة لإجتياز الإمتحانات وحمايتهم من مخاطر وباء كورونا إلى جانب تنظيم حملة توعوية لفائدة الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس ببلدية بوزقام لغاية تشجيعهم على الإقبال على التلاقيح المضادة للوباء ومساعدتهم على التسجيل في منظومة ” ايفاكس ” وذلك تحت اشراف مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني والمكلف المأمورية لدى رئيس الحكومة ، مراد المحجوبي وبمشاركة والي الجهة ، عادل المبروك وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية ذات الصلة.

وبيّن مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني ، مراد المحجوبي في تصريح لــ(وات) أن برنامج ” عزيمة ” يجدد نفسه ويعدل برامجه بشكل متواصل حسب مستجدات الوضع الوبائي بمختلف ولايات الجمهورية وفي سبيل دعم مجهودات الدول في مجال التوقي من مخاطر فيروس “كورونا ” ، مبرزا في ذات السياق أن برنامج ” عزيمة كيدز ” انطلق منذ أسبوعين وسيتم تعميمه على كافة الجهات .

ومن جهته أكد المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني في تصريح لــ(وات ) على أهمية دور كافة مكونات المجتمع المدني بالجهة ( عزيمة ، الهلال الأحمر التونسي ، والكشافة التونسية) في معاضدة المجهودات الصحية في مجال التوقي من مخاطر وباء كوفيد 19 وفي مجال توعية وتحسيس المواطنين لاسيما القاطنين بالمناطق الريفية النائية بضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا ، لافتا إلى أنه تم مؤخرا بفضل دعم المجتمع المدني تسجيل أكثر من ألف شخص بالجهة وتطعيمهم بالجرعة الأولى في يوم واحد في إطار حملة التلاقيح المتنقلة.

يشار إلى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني ، أطلقت مؤخرا برنامج “عزيمة” لدعم الوقاية من كوفيد 19 تحت شعار “من جديد نغلبوا الكوفيد”، وذلك بالشّراكة مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني الوطنيّة والدّولية وعدد من الوزارات والهياكل المتدخّلة.

ويقوم البرنامج أساسا على توفير وسائل الوقاية من الوباء وتعميمها وتوزيعها ، والتّوعية والتّحسيس بضرورة الوقاية وآليّاتها، وحماية الفئات الهشّة من مسنّين ومصابين بأمراض مزمنة وفاقدي المناعة وحاملي الإعاقة، والتكفّل الطبّيّ المبكّر بالمصابين باعراض كوفيد 19 في منازلهم تفاديا لتعكّر حالتهم، وتثمين البحث العلمي ودعم مبادرات المجتمع المدني وابتكاراته الهادفة إلى التصدي لفيروس كورونا.