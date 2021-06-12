انطلاق حملة التلقيح المتنقلة ضد الوباء في 4 معتمديات لفائدة الاشخاص غير المسجلين البالغة أعمارهم أكثر من 60 سنة

انطلقت، صباح اليوم السبت، بمعتمديات السبيخة، والوسلاتية، والعلا، وحاجب العيون، حملة التلقيح المتنقلة لفائدة الاشخاص غير المسجلين بمنظومة “ايفاكس” والذي تبلغ اعمارهم 60 سنة فما فوق.

وأفاد والي القيروان، محمد بورقيبة، في تصريح لـ(وات)، اثر اشرافه على انطلاق الحملة الجهوية للتلقيح بالمستشفى المحلي بالسبيخة، بحضور المدير الجهوي للصحة والنائب عن الجهة، سيف الدين المرغني، وعدد من اطارات الجهة، أن هذه الحملة تتم لاول مرة في