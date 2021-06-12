سليانة :تسجيل 3 حالات وفاة و 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة أمس الجمعة 3 حالات وفاة و 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 6533 حالة مؤكدة وفق آخر تحيين على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بسليانة

و تتوزع الإصابات الجديدة بين 9 بسليانة المدينة و 20 ببرقو و10 ببوعرادة و15 بمعتمديتي بقعفور و مكثر و22 بكسرى و3 بالعروسة

وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 33 حالة من بينها 7بالانعاش و 33 بالمستشفيات المحلية

يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 243 حالة