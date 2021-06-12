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سليانة :تسجيل 3 حالات وفاة و 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة أمس الجمعة 3 حالات وفاة و 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 6533 حالة مؤكدة وفق آخر تحيين على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بسليانة
و تتوزع الإصابات الجديدة بين 9 بسليانة المدينة و 20 ببرقو و10 ببوعرادة و15 بمعتمديتي بقعفور و مكثر و22 بكسرى و3 بالعروسة
وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 33 حالة من بينها 7بالانعاش و 33 بالمستشفيات المحلية
يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 243 حالة

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