باجة: 4 وفيات و182 اصابة جديدة ب”كورونا”

ارتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بباجة الى 234 شخصا بعد تسجيل اربعة وفايات جديدة لرجلين وامراتين تتراوح اعمارهم بين 54 سنة و79 سنة توفي 3 منهم بالمستشفي الجهوى بمدينة باجة.

وقد اثبتت التحاليل الفيروسية لتقصي فيروس كورونا المستجد بالقطاعين العام والخاص، امس السبت واول امس الجمعة، وجود 182 اصابة جديدة بكورونا بالجهة منها 95 اصابة بمدينة باجة وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات مجاز الباب ونفزة وعمدون وقبلاط وتبرسق وتيبار وتستور ليصل عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة “كورونا” بالجهة الى 7889 من جملة 2237 تحليلا تم اجراؤه.

وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس الى حدود امس الى 86,74 بالمائة حيث بلغ عدد المتعافين 6843 حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بباجة.