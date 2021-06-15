عبد الكريم الهاروني يعلّق على الدعوات الى رحيل هشام المشيشي

اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 أن الدعوات إلى رحيل رئيس الحكومة هشام المشيشي مقابل تنظيم حوار وطني لإخراج البلاد من أزمتها السياسية هو أمر مرفوض مبينا أن الحركة منفتحة على الحوار وتُشجع عليه لكنها ترفض أي توظيف أو أي شروط مسبقة من أجل تنظيمه.

وأشار الهاروني في حوار أدلى به لشمس أف أم ، إلى أن حركة النهضة تُسجل بكل إيجابية وجود استعداد للتقدم في الحوار، مثمنا ما تحدث عنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عقب لقائه رئيس الدولة يوم الجمعة الماضي.

وأكد المتحدث أن مجلس الشورى سيجتمع وسيتخذ قرارات هامة، مبينا أن النهضة يجب أن تكون جزءً من الحل وتكون عاملا مساعدا على الحل بالتعاون بين الجميع مشددا على أن الحل السياسي سيكون بمشاركة الجميع.