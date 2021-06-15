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سيدي بوزيد: انتفاع 22 ألفا و155 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/06/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود يوم أمس الاثنين، 22 ألفا و155 منتفعا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 7436 فردا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 81 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وأشار إلى ان عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل بمنظومة “ايفاكس” لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ، وفق تحيين، 42 ألفا و325 مسجّلا.

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