زغوان- كورونا: تسجيل 5 وفيات و81 إصابة جديدة ووحدات “كوفيد19” تتجاوز طاقة استيعابها القصوى

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، 3 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” بالإضافة إلى حالتي وفاة تم تسجيلهما مساء أمس الاثنين، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 حالة منذ ظهور الوباء.

وذكر المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم اليوم أيضا تسجيل 81 إصابة إضافية بالفيروس من جملة 181 عينة تحليل، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات 5707 إصابات وارتفع معها عدد الحالات النشيطة إلى 421 حالة.

وأضاف بالي أن وحدات “كوفيد 19” بالجهة تجاوزت طاقة استيعابها القصوى بكثير ولم يعد بإمكانها قبول مصابين جدد، معتبرا أن كل مؤشرات الوباء بأغلب مناطق ولاية زغوان سلبية.

وأكد، في هذا الصدد، على أن الوضع الوبائي بالجهة خطير للغاية ويتطلب تدخلا سريعا وإجراءات استثنائية لإيقاف نزيف الإصابات والوفيات في الجهة.