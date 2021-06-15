سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و121 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء حالتي وفاة و121 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 136 حالة شفاء، وفق ما أفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي، في تصريح لـــ(وات).

وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 11359إصابة مؤكدة من بينها10232 حالة شفاء و334 حالة وفاة.

وتم إيواء 15 حالة بمستشفيات الجهة فأصبح العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات 83 مصاب من بينهم 58 حالة بالمستشفى الجهوي و6 حالات بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و9 حالات بمستشفى الرقاب و5 حالات بسيدي علي بن عون و5 حالات بالمكناسي.

وتتوزّع الإصابات المؤكدة الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية 51 حالة وحالتين بالمزونة و5 حالات بجلمة، وحالة اصابة ببئر الحفي، و14 حالة بالرقاب، و6 حالات بسوق الجديد، و3 حالات بمنزل بوزيان، والمكناسي 11 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية 6 حالات، و22 حالة اصابة بأولاد حفوز.