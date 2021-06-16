القصرين : رصد 3 حالات غش إلكترونية في اليوم الأول من اختيارات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا



رصدت المصالح التربوية بولاية القصرين ، اليوم الإربعاء، في اختبار اليوم الأول من مناظرة الباكالوريا في دورتها الرئيسية ( في مادة الفلسفة ) ، 3 حالات غش إلكترونية مع محاولة غش رابعة تمثّلت في اصطحاب هاتف جوال إلى مركز الاختبار وذلك في بكل من مراكز اختبارات معتمديات تالة وفوسانة وجدليان وفق ما صرّح به لــ(وات) لمندوب الجهوي للتربية بالقصرين ، منصف القاسمي .

وأوضح القاسمي في تصريحه أن رؤساء مراكز الاختبارات التي تمّ فيها رصد حالات غش أو محاولات غشّ حرّروا في شأن المترشحين الأربعة

المذكورين تقارير ووجهوها إلى مندوبية التربية لاتخاذ ما الإجراءات القانونية اللازمة ، مبرزا بالمناسبة أن امتحان اليوم الأول تم في ظروف طبيعية وسط تقيد كافة المترشحين بمقتضيات البروتوكول الصحي توقيا من مخاطر وباء كورونا، مبرزا في ذات السياق أنه تم أمس نقل 5 مترشحين بالجهة الى مركز الإيواء والامتحان بأحد نزل ولاية المهدية بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد 19 .

وأكد أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا في صفوف بقية المترشحين بالجهة باستثناء حالة واحدة كانت حاملة للفيروس ( تلميذة أكّدت تعافيها) قدمت اليوم متأخرة بنصف ساعة عن موعد إجراء اختيار مادة الفلسفة وأعلمت مدير مركز الاختبار بوضعيتها الصحية فتمّ إعلامها بضرورة جلب وثيقة طبية لتأكيد شفائها من الوباء حتى تتمكن من إجراء بقية اختباراتها علما بأنها لم تجري اليوم امتحان مادة الفلسفة .

وذكر القاسمي أنه تم توفير مراكز عزل للحالات المشتبه في حملها لفيروس كورونا بكافة مراكز الاختبارات ضمانا لحقهم في إجراء هذا الاستحقاق الوطني ، مشيرا إلى أنه تم ضبط كافة الاستعدادت المادية و اللوجستية والبيداغوجية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وتوفير الظروف الملائمة للمترشحين لإجراء اختباراتهم .

ويبلغ عدد المترشحين للدورة الرئيسة لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2021 بولاية القصرين6 آلاف و4 مترشحين موزعين على 28 مركز اختبار توجد كافة معتمديات الولاية ، يشرف عليهم 3500 أستاذا وإطارا وعاملا علما بأنه تم خلال الدورة الرئيسة لامتحان الباكالوريا تمتيع 14 مترشحا بالجهة بإجراءات إستثنائية من بينهم 12 مترشحا سيتمتعون بتضخيم الخط و حالتين سيتم اضافة لهما ثلث الوقت من بينهما مترشح بشعبة الاداب سيجري الامتحان بصفة فردية للمرة العاشرة على التوالي يبلغ من العمر 54 سنة وهو من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم الإربعاء للمصالح الأمنية بالجهة بفتح بحث في شأن فتاة قامت بطباعة اختبار مادة الفلسفة الخاص بالدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لسنة 2021 باحد مراكز الإعلامية والانترنات بالولاية وفق الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي.

وأضاف ذات المصدر في تصريح إعلامي أن الوحدات الأمنية بصدد القيام بالتحريات والمعاينات الفنية اللازمة للتعرف على الفتاة و اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهم.