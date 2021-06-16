زغوان : تسجيل 5 وفيات جديدة و41 إصابة إضافية بفيروس كورونا والاستنجاد بقسم الاستعجالي لاستيعاب المصابين الجدد

سجّلت ولاية زغوان اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورنا وذلك بعد تسجيل حصيلة مماثلة يوم أمس الثلاثاء 15 جوان الجاري ،ارتفع على إثرها عدد الوفيات إلى 198 حالة منذ ظهور الوباء، كما تم اليوم أيَضا تسجيل 41 إصابة جديدة بالفيروس بلغ على إثرها إجمالي الإصابات 5748 حالة.

وذكرسهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـمراسل (وات) أن ولاية زغوان تشهد خلال هذه الفترة وضعا وبائيا دقيقا وخطيرا نتيجة ارتفاع عدد الوفيات والإصابات التي انتشرت داخل المؤسسات الإدارية والصناعية بنسق غير مسبوق، وأكد أن وحدات الكوفيد بكل من زغوان والفحص والناظورتجاوزت طاقة استيعابها القصوى وهو ما دفع بالمصالح الصحية إلى استغلال بعض قاعات قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي لإيواء المصابين الجدد.

وأفاد صالح المطيراوي والي زغوان من جهته أنه تمت دعوة وزارة الصحة لتوفير10 آلات تركيز”أوكسجين” و10 آلات مساعدة تنفس لمواجهة الضغط المتزايد لعدد المقيمين، واعتبر أن الوضع الوبائي الذي تعيشه المنطقة هو ثمرة الاستجابة الضعيفة للمواطن بجهة زغوان بمساندة بعض الهياكل والمنظمات بدعاوى مختلفة ، إلى جملة القرارات التي اتخذتها اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد-19 في أكثر من مناسبة لتجنب هذا الوضع.