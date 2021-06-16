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سيدي بوزيد : رصد 10 حالات غش خلال اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا في الجهة

2021/06/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد حالات الغش التي تم التفطّن إليها خلال اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بمختلف مراكز الامتحانات 10 حالات بعدد من مراكز الامتحانات بالمكناسي وسيدي علي بن عون وسيدي بوزيد المدينة وذلك حسب ما أكّده حسين العكرمي المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات).

وتتعلق حالات الغشّ باستعمال سماعة بالنسبة لـــ3 تلاميذ تم حرمانهم من مواصلة إجراء اختبار اليوم الأول وبقية الأيام القادمة مع رفع قضية في شأنهم حسب ما تنص عليه الفصول القانونية المتعلقة باستعمال الغش في الامتحانات في حين تخصّ بقية الحالات السبع الأخرى استعمال هواتف جوالة داخل القاعات.

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