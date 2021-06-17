المنستير-كوفيد19: تسجيل 12 وفاة جديدة خلال النصف الأوّل من جوان

سجّلت الجهة الصحية بالمنستير خلال النصف الأوّل من جوان الجاري 12 وفاة جديدة، ارتفع بموجبها مجموع الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” بالجهة خلال الفترة مارس 2020-15 جوان الجاري إلى 542 وفاة، في حين بلغ مجموع الإصابات خلال ذات الفترة 20 ألفا و422 إصابة منها 18 ألفا و689 حالة تعاف، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتعدّ ولاية المنستير إلى غاية 15 جوان الجاري 1191 حالة نشطة، و101 حالة مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة، منها 26 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة من مجموع 54 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، حيث بلغت نسبة اشغال أسرة “كوفيد” بقسم الإنعاش 81 فاصل 3 في المائة في حين أنّ النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” 64 فاصل 8 في المائة.

وارتفع خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 15 جوان الجاري مجموع المعتمديات بالجهة المصنفة ذات اختطار مرتفع جدّا إلى 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير تتراوح بها الأصابات بين 228 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية قصيبة المديوني، و116 إصابة بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر، فيما تصنف معتمدية زرمدين ذات اختطار متوسط بـ 15 إصابة لكلّ 100 ألاف ساكن.

ويتواصل تصنيف المنستير كولاية ذات اختطار مرتفع جدّا مسجلة 144 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال الـ14 يوما الأخيرة إلى غاية 15 جوان الجاري.

وسجل أعوان الصحة بالمراكز الجهوية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير وقصر هلال والمكنين، خلال الفترة 13 مارس 2021-16 جوان الجاري، تلقيح مجموع 64 ألفا و434 شخصا بالجرعة الأولى، حيث بلغت النسبة الجهوية للتلقيح بالجرعة الأولى 10 فاصل 71 في المائة بعد تلقيح 1733 شخصا أمس في حين ظلت النسبة الجهوية بالنسبة إلى الجرعة الثانية 4 فاصل 45 في المائة باعتبار أنّه لم يتم أمس تلقيح حالات جديدة.