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سيدي بوزيد: تصدير اكثر من 761 طنا من المنتوجات الفلاحية منذ مطلع السنة الجارية

2021/06/17 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

شهدت ولاية سيدي بوزيد منذ بداية السنة الجارية تصدير أكثر من 761 طنا من المنتوجات الفلاحية، وفق رئيس قسم النهوض بالإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مفيدة قادري.

وأشارت قادري، في تصريح لـ”وات”، إلى انه بناء على المعطيات المقدمة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والفاتورات المصادق عليها من طرف المجمع المهني المشترك للغلال فقد تم تصدير 178 فاصل 65 طنا من التمر، و456 فاصل 45 طنا من الخوخ، و33 فاصل 83 طنا من المشمش، و92 طنا من الدلاع.

كما تطرقت الى تصدير كميات هامة خاصة من الغلال البدرية بمبادرات خاصة من الفلاحين الى القطر الليبي بالخصوص، على حدّ قولها.

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