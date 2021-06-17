المهدية : تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع وفاة مصاب واحد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ305 عينات، صدرت الخميس، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مصاب واحد أصيل معتمدية شربان.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 40 بالمهدية و27 بقصور الساف و21 بالجم و9 بشربان و5 بالشابة و4 بالسواسي و3 بسيدي علوان إلى جانب إصابة واحدة بكل من بومرداس وملولش.

وتماثل، في المقابل، 84 مصابا للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 12298 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 13636 من بينها 388 حالة وفاة و950 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 328 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 44296 من بينهم 13945 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.