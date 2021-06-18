فيديو: تلاميذ بكالوريا يقيمون امتحانات الايام الثلاث الاولى للمناظرة..وهكذا كانت انطباعاتهم…

انتهت اليوم الجمعة 18 جوان 2021 امتحانات الدفعة الاولى من الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا والتي امتدت من الأربعاء الى الجمعة في انتظار استئناف الدفعة الثانية من الامتحانات والتي ستكون من الاثنين الى الاربعاء القادمين.

واختلف تقييم التلاميذ لامتحانات الايام الثلاث الاولى بين جميع الشعب وتراوح بين المقبول والعادي والصعب في بعض المواد.

وقد نقل “المصدر” في هذا الاطار انطباعات عدد من تلاميذ المعهد الثانوي بخزندار من مختلف الشعب حول الامتحانات.

بالنسبة لتلاميذ البكالوريا شعبة الآداب اعتبر عدد منهم ان الإمتحانات سهلة وفي المتناول وفي المقابل اعتبر بعض تلاميذ البكالوريا شعبة الرياضيات ان امتحان الرياضيات صعب ولم يكن في مستوى انتظاراتهم.

اما بالنسبة لشعبتي الاقتصاد والتصرف والعلوم رأى عدد من التلاميذ ان الامتحانات كانت سهلة وفي المتناول.

وعبر من جانبهم تراوحت انطباعات عدد تلاميذ البكالوريا شعبة العلوم التقنية الذين تحدث إليهم المصدر حول الامتحانات بين المتوسط وفي المتناول.

اما شعبة علوم الاعلامية فقد اعتبر بعض التلاميذ ان الامتحانات لم متوسطة وليست سهلة وخاصة امتحان البرمجة والخورزميات الذي كان صعب ودون المأمول حسب تعبيرهم.

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