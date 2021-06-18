منع عماد الطرابلسي من حضور جنازة والده: سمير ديلو يعلّق

اعتبر النّائب عن كتلة حركة النهضة، سمير ديلو، منع عماد الطرابلسي نجل الراحل محمد الناصر الطرابلسي شقيق ليلى بن علي الطرابلسي، من حضور جنازته ” استثمار في تغذية الأحقاد”.

وأضاف ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، أنّ “الضّمير عام مطلق لا يستثني ولا ينتقي ولا يصنّف حسب ثِقَل السّوابق .. والألقاب”..”محمّد النّاصر الطّرابلسي رجل توفّي وانتقل إلى رحمة الله وانقطعت صلته بالخصومات والقضايا والملفّات .. فالموت يقطع الخصومة ، منع ابنه من حضور جنازته والتّرحّم عليه ، مهما كانت التّعلاّت، استثمار في تغذية الأحقاد”، وفق تقديره.