القيروان: “عدم إمكانية تحويل مرضى كوفيد بولاية القيروان إلى ولايات اخرى بداية من اليوم”



أقر المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد رويس، بعدم وجود إمكانية لتحويل مرضى كوفيد بولاية القيروان، بداية من اليوم، إلى الولايات الأخرى، “نظرا لبلوغ طاقة الإيواء بمستشفياتها نسبة 100 بالمائة”.

وأضاف في تصريح ل(وات)، أنه تم تحويل بعضى المرضى خلال الأسبوع الفارط الى ولايات مجاورة، لكن “حاليا، وبداية من اليوم، لم تعد هذه الإمكانية متاحة”، مشيرا إلى أن طاقة الإيواء بمستشفيات الجهة بلغت كذلك طاقتها القصوى في القطاعين العام والخاص.

ودعا رويس “كل من تلقى العلاج وشفي من المرض إلى مغادرة المستشفى في الحين، حتى يترك مكانه لمريض آخر”. وأوضح أن عديد المتعافين يتعمدون، بعد القيام باجراءات مغادرة المستشفى، البقاء أكثر من 3 ساعات إضافية بالمستشفى، “وهي مدة كافية لإيواء مريض آخر”، حسب تقديره.

وأشار الكدير الجهوي للصحة، في المقابل، إلى أن نسبة إيجابية التحاليل بدأت في التراجع إلى حدود 45 بالمائة مقارنة بالأسابيع الفارطة (بلغت 60 بالمائة)، حيث تم خلال الساعات الأربع والعشرين الفارطة تسجيل 263 إصابة من مجموع 596 تحليلا.

وتتوزع هذه الإصابات، إلى 164 إصابة بمعتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية، في حين تم تسجيل باقي الإصابات بالمعتمديات. كما تم تسجيل 3 وفيات، اثنتان منهما بمدينة القيروان وحالة وفاة بمعتمدية الوسلاتية.