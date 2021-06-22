باجة: تسجيل حالة وفاة و98 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية باجة حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة الى 261 شخصا.

واثبتت التحاليل الفيروسية ليوم امس الاثنين وجود 98 اصابة جديدة بالفيروس منها 73 اصابة بمدينة باجة وضواحيها، وتوزعت بقية الاصابات على معتمديات نفزة (اصابتان) وعمدون (اصابة واحدة) وتستور(19 اصابة) ومجاز الباب (3 اصابات)، ليصل عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية انشار الفيروس بالجهة الى 8876 اصابة من جملة 23278 تحليلا تم اجراؤها، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.

وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس الى 82,59 بالمائة بتسجيل تعافي 7331 شخصا فى حين بقيت كل معتمديات ولاية باجة فى مستوى انذار “مرتفع جدا” بوجود اكثر من 100 اصابة لكل 100 الف ساكن.