سوسة: تسجيل 06 وفيات و248 إصابة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت ولاية سوسة خلال ال24 ساعة الأخيرة، 248 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 92 إصابة تم تسجيلها بمعتمدية مساكن لوحدها، وذلك الى جانب تسجيل 6 وفيات جديدة بعد القيام ب601 عملية تحليل مخبري

وارتفع، وفق التحيين الأخير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عدد الإصابات المسجلة بالولاية الى 26195 إصابة، شفي منهم 23092 مصابا بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الى 865 حالة وفاة منذ بدء الموجة الثانية في الصيف الماضي

ولا تزال حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة المعنية باستقبال مرضى الكوفيد في تصاعد مستمر بعد ان ارتفع العدد الى 212 حالة إيواء

ويتوزع عدد مرضى الكوفيد المقيمين بالمستشفيات الى 148 شخصا بأسرة الاكسيجين و44 شخصا في حالة انعاش و20 حالة تحت التنفس الاصطناعي