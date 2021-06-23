توزر: الناجحون في مناظرة المرشدين التطبيقيين يطالبون بانتدابهم وتفعيل اتفاق فيفري 2020

طالب الناجحون في مناظرة المرشدين التطبيقيين خلال وقفة احتجاجية نفذوها، اليوم الاربعاء، أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وزارة التربية بتفعيل اتفاق فيفري 2020 والإسراع في انتدابهم حسب ما جاء في الاتفاق.

وبين المحتجون الذين يمثلون قائمة تضم 24 شابا تم قبولهم في المناظرة منذ سنة 2019 أنه رغم تعاقب الحكومات وتغير وزراء التربية إلا أن الانتداب لم يتم رغم وعدهم بذلك على غرار باقي الناجحين في المناظرة من بقية الولايات، وتم مؤخرا دعوتهم الى اجتياز المناظرة مجددا وفق احدى الناجحات فاطمة السكوري، مستنكرة ذلك ومؤكدة استعدادهم للدخول في اعتصام بمقر المندوبية الى حين إتمام عملية انتدابهم.

وقال المحتجون إن المندوبية الجهوية للتربية بتوزر والاتحاد الجهوي للشغل ساند تحركاتهم نظرا للشغورات الموجودة في خطة مرشد تطبيقي في عدة مؤسسات تربوية بالجهة، مؤكدين تفاجؤهم بقرار وزير التربية الحالي بالامتناع عن انتدابهم نظرا لالحاقهم بالناجحين ضمن قائمة تكميلية.

واعتبروا الوعود السابقة والاتفاق السابق بانتدابهم في فيفري 2020 ب”المماطلة”، رافضين إمكانية اجتياز المناظرة مجددا ومتمسكين بتنفيذ قرارا الانتداب.