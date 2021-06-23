القصرين: رصد 60 حالة غش ومحاولة غش خلال الدورة الرئيسية لإمتحانات البكالوريا

أحصت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين طيلة فترة إمتحانات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لسنة 2021 في دورتها الرئيسية، 60 حالة غش ومحاولة غش أحيلت تقاريرها إلى اللجنة الوطنية للبت والبحث في حالات الغش لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مرتكبيها، وفق المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، منصف القاسمي.

وبين القاسمي، في تصريح لـ( وات)، أنه لم يتم خلال هذه المناظرة الوطنية تسجيل حالات سوء سلوك باستثناء حالة وحيدة تم التعامل معها بشكل فوري، مع بعض الإشكاليات الأخرى المتعلقة بتسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بوباء “كورونا” في صفوف مترشحين منهم 5 مترشحين تم نقلهم في اليوم الأول من المناظرة إلى مركز الإيواء والامتحان بولاية المهدية، و3 مترشحين تم ايواؤهم بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس بعد تكلّف مندوبية التربية بكافة المسائل المتعلقة بسير امتحاناتهم مع توفير الإحاطة الصحية اللازمة لهم.

وأكد أن هذه الإشكاليات لم تؤثر على السير الطبيعي لكافة اختبارات المناظرة والتي قال إنها تمت في ظروف طيّبة ، آملا في أن ينعكس ذلك إيجابيا على نتائج الجهة.