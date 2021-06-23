توننداكس يتجه نزولا في إقفال الأربعاء

اتجه توننداكس نزولا في إقفال، الإربعاء، وفقد نسبة 0،17 بالمائة مدركا النقطة 7311،45، وسط حجم تداول ناهزت قيمته 6 ملايين دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب قائمة الارتفاعات بعد تطور سعره بنسبة 4،3 بالمائة (3،360 دينار) وقدّرت الأموال المتداولة على السهم ب 36 ألف دينار.

وتطوّر سهم المغازة العامّة بنسبة 2،8 بالمائة (18،000 دينار) وسط حجم تداول قدر ب 180 ألف دينار. وشهد سهم الشركة المختصّة في توزيع الموّاد الغذائيّة منذ بداية السنة تراجعا بنسبة 7،2 بالمائة.

في ما شهد سهم الشركة التونسيّة للمقاولات السلكيّة واللاسلكيّة تقهقرا بنسبة 5،1 بالمائة (4،080 دينار)، وسط حجم تبادل بقيمة 95 ألف دينار، تبعه سهم البنك الوطني الفلاحي، الذي تراجع سعره بنسبة 3،1 بالمائة 7،850 دينار)، مراكما أرباحا بقيمة 275 ألف دينار.

واستحوذ سهم دليس القابضة على النصيب الأوفر من قيمة المعاملات 4،4 مليون دينار من المعاملات الجمليّة للحصة، ليقفل الحصة على ارتفاع بنسبة 62ر0 بالمائة (600ر14 دينار)