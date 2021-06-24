الآبار العميقة بوحبيب وتازغران بالهوارية تعرضت الى عمل اجرامي تسبب في انقطاع مياه الشرب

تعرضت الآبار العميقة بوحبيب وتازغران بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء 22جوان والأربعاء 23جوان 2021 إلى عمل إجرامي تسبب في انقطاع مياه الشرب بالمنطقة، وفق ما افادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).

وأوضحت الشركة في بلاغ لها الخميس، ان العمل الإجرامي تمثل في تخريب المعدات الكهربائية مما انجر عنه توقف هذه الآبار عن التشغيل نتج عنه نقص في الموارد المائية بما يزيد عن 1820م3 في اليوم وانقطاع الماء الصالح للشرب عن حوالي 3500 مشترك بمنطقة تازغران.

وأفادت انها ستقوم بالتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه وذلك بالنظر لخطورة هذه الأفعال التي تكررت بالجهة.

وحسب الشركة الوطنية لتوزيع المياه تجري حاليا أشغال الصيانة الضرورية ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيًا بعد انتهاء الأشغال المذكورة.