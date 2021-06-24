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رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي يتحول اليوم الى القاهرة وغدا الاجتماع الفني

2021/06/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

يتحول الترجي الرياضي التونسي ظهر اليوم الخميس الى القاهرة لخوض لقاء الدور نصف النهائي اياب لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية أمام الأهلي المصري.

وينعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، غدًا الجمعة؛ للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة بالقاهرة وينتظر ان يحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي وسمير عدلي، المدير الإداري بنادي الاهلي وممثلون عن هيئة الترجي التونسي ، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب حسب ما افاد نادي الاهلي .

يذكر أنّ اللقاء سيدور بعد غد السبت 26 جوان 2021 على ملعب السلام بالقاهرة، بداية من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي ( س 20 توقيت تونس ) وسيديره الحكم الكاميروني أليوم نيانت كحكم ساحة، والمغربي رضوان جيد على تقنية الفيديو (الفار) .

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