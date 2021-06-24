نابل: تسجيل 4 وفيات و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية نابل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 799 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الخميس، أن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس، والبالغ عددها 906 تحليلا، أسفرت عن رصد 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 36 بالمائة. وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال حاملة للفيروس، إلى 2126 حالة.

وأوضح أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش والأوكسيجين المخصصة لمرضى كوفيد ـ19 بالقطاع العام، بلغت 86 بالمائة، في حين قدرت نسبة إشغال الأسرة بالقطاع الخاص، 62 بالمائة، مضيفا أن عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية من بين المصابين بالفيروس، بلغ 148 حالة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل، بلغ 24860 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى 21935 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على معتمديات نابل وقرمبالية والميدة وسليمان، وتتراوح أعمارهم بين 55 و85 سنة.