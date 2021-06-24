المنحى التنازلي يلازم “توننداكس” مع اقفال حصة الخميس

لازم المنحى التنازلي المؤشر المرجعي لبورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس” مع إقفال حصة، الخميس، ليفقد نسبة 2ر0 بالمائة مدركا النقطة 86ر7296، وسط حجم تداول ناهزت قيمته 1ر2 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، على غرار حصة أمس الأربعاء، قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 9ر5 بالمائة وقيمة 560ر3دينار فيما حقق السهم تداولات بقيمة 330 ألف دينار.

وزاد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 4ر5 بالمائة وسعر 580ر0 دينار، وسط حجم تداول قدر ب 39 ألف دينار.

في المقابل، شهد شركة الإيجار العربية لتونس تراجعا بنسبة 8ر3 بالمائة وسعر 520ر1 دينار، تبعه سهم الشركة التونسية للبنك الذي تقهقر بما قدره 8ر2 بالمائة وقيمة 790ر2 دينا، مسجلا أرباحا بقيمة 17 ألف دينار خلال الحصة.