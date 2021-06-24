قبلي: ضبط 6 حالات غش خلال الدورة الرئيسية للباكالوريا وتسجيل 131 حالة غياب عن عدد من الاختبارات

أكد المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، الهادي بوصفة، اليوم الخميس، تسجيل 6 حالات غش اعتمدت كلها على وسائل الكترونية خلال الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2021.

وأفاد في تصريح اليوم ل”وات”، بأن هذه الحالات تعلقت بـ5 مترشحين في قطاع التعليم العمومي، ومترشح بصفة فردية، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية في حق كافة هؤلاء التلاميذ وإيقافهم عن مواصلة اجراء الامتحان، في انتظار ما ستتخذه الإدارة العامة للامتحانات في حقهم من عقوبات.

وأضاف بوصفة أنه تم أيضا خلال هذه الدورة تسجيل 131 حالة غياب عن عدد من الاختبارات، منها 95 غيابا لعدد من المترشحين لمناظرة الباكالوريا بصفة فردية، و25 غيابا في صفوف المنتمين لقطاع التعليم الخاص، إلى جانب 11 غيابا في قطاع التعليم العمومي.

يشار إلى أن العدد الجملي للمترشحين لامتحان الباكالوريا، قد بلغ خلال هذه السنة بولاية قبلي، 2259 مترشحا، منهم 1764 مترشحا في القطاع العمومي و268 في قطاع التعليم الخاص، إلى جانب 227مترشحا فرديا.