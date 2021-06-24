باجة: نسبة الحالات الإيجابية تتجاوز ال53 بالمائة وتسجيل 142 إصابة جديدة ب”كورونا”

وصلت نسبة التحاليل الايجابية بولاية باجة إلى 53,18 بالمائة، إذ أظهرت آخر التحاليل الفيروسية التي تم إجراؤها، وجود 142 إصابة بفيروس “كورونا ” المستجد، من جملة 279 تحليلا بالقطاعين العام والخاص.

وتتوزع الإصابات الجديدة على باجة الشمالية والجنوبية (73 حالة) ومجاز الباب (13حالة) وتبرسق (31حالة) وتستور (9 حالات) ونفزة (4 حالات ) وعمدون (10 حالات)، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 9136 حالة من جملة 23587 تحليلا، تم اجراؤها منذ انطلاق عمليات التقصي.

من جهة أخرى، انخفضت نسبة الشفاء من الفيروس إلى قرابة 81 بالمائة، بتسجيل تعافي 7490 شخصا من المرض، حسب إحصائيات تحصلت عليها “وات” من الإدارة الجهوية للصحة. كما فاقت نسبة إشغال الأسرة بمستشفيات الجهة مائة بالمائة.

وتواصل كل معتمديات ولاية باجة تسجيل أعلى معدلات الإصابة بالفيروس، حيث تم تصنيفها ذات إنذار مرتفع جدا للإصابة بالفيروس. وتتراوح هذه المعدلات بين 500 و700 إصابة لكل 100 ألف ساكن بمعتمديات باجة الشمالية والجنوبية وعمدون، التي تم إعلان الحجر الصحي الشامل بها من 21 الى 27 جوان الجاري.

ويشار إلى أن عدد ضحايا الفيروس بالجهة، قد وصل إلى 265 شخصا، ولم تسجل أمس الاربعاء أية حالة وفاة بباجة، التي وصل بها عدد ضحايا فيروس “كورونا ” إلى 113 شخصا.